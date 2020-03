Turecko rozmiestnilo na grécke hranice 1000 ozbrojených policajtov

Migranti stoja neďaleko hraničného grécko-tureckého priechodu v gréckej obci Kastanies v sobotu 29. februára 2020. Vyše 36.000 migrantov prešlo do soboty večera cez turecké hraničné priechody do Európy. Oznámil to turecký minister vnútra Süleyman Soylu, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.