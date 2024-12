Turecko, Rusko a Irán budú v Katare rokovať o napätej situácii v Sýrii

Ankara 6. decembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí Turecka, Iránu a Ruska sa v sobotu stretnú v katarskej Dauhe, aby rokovali o riešení situácie v Sýrii, uviedol to v piatok zdroj z tureckej diplomacie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a Reuters.



Zdroj uviedol, že ministri sa stretnú v rámci astanského formátu na okraj fóra v Katare, bližšie informácie o stretnutí už ale zdroj neposkytol.



Astanský proces, v rámci ktorého pravidelne rokujú predstavitelia Turecka, Iránu a Ruska, sa sústreďuje na nájdenie politického riešenia občianskej vojny v Sýrii. Turecko je členskou krajinou NATO a podporuje opozíciu, Rusko a Irán stoja na strane sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyzval na ukončenie nestability v Sýrii a na dohodu o zastavení občianskej vojny.



O snahe obnoviť astanský proces hovoril v pondelok turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan po rokovaní so šéfom iránskej diplomacie Abbásom Arákčím v Ankare.



V roku 2011 vypukla v Sýrii občianska vojna, v dôsledku ktorej do Turecka utieklo približne 3,2 milióna sýrskych utečencov. Do bojov sa prostredníctvom priamej podpory znepriatelených skupín zapojili aj susedné krajiny a cudzie mocnosti.