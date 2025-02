Rusi a Američania rokovali v Istanbule údajne šesť a pol hodiny

Istanbul 27. februára (TASR) - Predstavitelia Ruska a Spojených štátov sa vo štvrtok stretli v Istanbule na rokovaniach o riešení problémov týkajúcich sa veľvyslanectiev oboch krajín v Moskve a Washingtone. Stretnutie údajne trvalo šesť a pol hodiny, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Rokovanie sa uskutočnilo na americkom veľvyslanectve v Istanbule a išlo o druhé oficiálne stretnutie medzi zástupcami Moskvy a Washingtonu tento mesiac.



Cieľom rozhovorov je normalizovať prácu diplomatických misií po tom, ako sa počas vlády bývalého amerického prezidenta Joea Bidena vzťahy medzi mocnosťami rapídne zhoršili. Obe krajiny navzájom v rámci odvetných opatrení vyhostili viacerých diplomatov a obmedzili prijímanie nových zamestnancov na svoje veľvyslanectvá, píše Reuters.



Ministerstvo zahraničných vecí USA ešte pred stretnutím uviedlo, že predmetom diskusie budú otázky ako počet zamestnancov na ambasádach, víza a diplomatické bankovníctvo. "Ukrajina nie je na programe rokovania," dodal hovorca ministerstva.



Jedna ani druhá krajina nezverejnili mená zástupcov, ktorí sa na stretnutí zúčastnili, no podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS tvorili ruskú delegáciu predstavitelia ministerstva zahraničných vecí.



Americký prezident Donald Trump sa od svojho nástupu do funkcie koncom januára snaží o obnovenie vzťahov s Moskvou a prejavil aj záujem o rozhovory na vysokej úrovni so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, pripomína AFP.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že obnovenie vzájomných vzťahov veľmocí si bude vyžadovať určitý čas. "Nikto neočakáva, že rozhodnutia budú jednoduché a rýchle. Ale s politickou vôľou oboch krajín, s ochotou počúvať a počúvať sa navzájom budeme schopní prejsť týmto pracovným procesom," povedal vo štvrtok Peskov.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa so svojím americkým náprotivkom Marcom Rubiom stretol 18. februára v Saudskej Arábii s cieľom začal rozhovory o vojne na Ukrajine. Turecko sa podľa AFP od začiatku tohto trojročného konfliktu snažilo zohrávať úlohu v rokovaniach o jeho ukončení.