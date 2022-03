Rusko-ukrajinské mierové rokovania v Istanbule sa nateraz skončili

Istanbul 29. marca (TASR) - Mierové rokovania medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou v Turecku sa v utorok popoludní skončili, informovali tureckí činitelia aj tamojšia ukrajinská ambasáda. Delegáti diskutovali o konkrétnych návrhoch vrátane neutrality Ukrajiny či bezpečnostných záruk. Nebolo však bezprostredné jasné, či budú rozhovory pokračovať aj v stredu. TASR tieto informácie prevzala od spravodajskej stanice Sky News a denníka The Guardian.



Delegáti prebrali možný "systém bezpečnostných záruk", v rámci ktorého by sa Ukrajina zaviazala, že nebude mať na svojom území vojenské základne iných štátov, priblížili ukrajinská delegácia s tým, že ručiteľmi tohto procesu by mohli byť Turecko, Poľsko a Kanada.



Ukrajinskí vyjednávači priblížili, že ruské podmienky mierovej zmluvy pravdepodobne budú predmetom referenda. Kyjev je navyše ochotný zaviazať sa k neutralite, ak Moskva akceptuje jeho požiadavky, dodali.



Ruská strana povedala len to, že rokovanie bolo "konštruktívne". Vedúci ruskej vyjednávacej delegácie Vladimir Medinskij pre ruskú televíziu vyjadril nádej, že oficiálne vyjadrenie Kremľa bude zverejnené do niekoľkých hodín.



Rozhovory, ktorých sa zúčastnil aj ruský miliardár Roman Abramovič, trvali približne štyri hodiny. Kremeľ nedávno uviedol, že Abramovič zohrával v počiatočnej fáze mierových rokovaní úlohu sprostredkovateľa, avšak v súčasnosti je osud rozhovorov výhradne v rukách oboch delegácií.



Rozhovory v istanbulskom paláci Dolmabahče pod záštitou tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana boli prvým stretnutím oboch delegácií za viac ako dva týždne, keďže rokovania v poslednom čase prebiehali najmä virtuálne. Delegáciu z Kyjeva vedú ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov a šéf prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoľak.



Rusko pred utorkovými mierovými rozhovormi údajne upustilo od požiadavky "denacifikácie" Ukrajiny, uviedol britský denník The Financial Times s odvolaním sa na štyri zdroje oboznámené s obsahom rokovaní.