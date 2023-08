Erdogan Putinovi: Turecko sa bude snažiť o pokračovanie obilnej dohody

Ankara 2. augusta (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu v telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyhlásil, že Turecko bude naďalej vyvíjať intenzívne úsilie a diplomaciu v záujme pokračovania Čiernomorskej iniciatívy na bezpečný vývoz obilia vypestovaného na Ukrajine. Uvádza sa to vo vyhlásení tureckej prezidentskej kancelárie, zverejnenom na platforme Twitter.



Podľa vyhlásenia Erdogan v telefonáte s Putinom zdôraznil, že počas vojny rozpútanej Ruskom voči Ukrajine by sa nemali robiť kroky, ktoré môžu vystupňovať napätie. V tejto súvislosti poukázal na význam Čiernomorskej iniciatívy, ktorú podľa svojich slov považuje za "most mieru".



Turecký prezident vyslovil názor, že dlhodobé zastavenie Čiernomorskej iniciatívy nebude v prospech nikoho a upozornil, že najviac tým utrpia krajiny s nízkymi príjmami, ktoré potrebujú obilie.



Erdogan tiež zdôraznil, že ceny obilia, ktoré počas obdobia realizácie tzv. obilnej dohody klesli o 23 percent, sa za posledné dva týždne - od odstúpenia Ruska od nej - zvýšili o 15 percent.



Podľa vyhlásenia Kremľa citovaného agentúrou AFP Putin Erdogana požiadal, aby Rusku pomohol vyvážať obilie do afrických krajín, ktoré trpia nedostatkom potravín.



"Počas telefonátu medzi oboma lídrami bola vyjadrená ochota spolupracovať s Tureckom a ďalšími zainteresovanými štátmi v tejto otázke," uvádza sa vo vyhlásení Kremľa v súvislosti s rozhodnutím Moskvy zrušiť Tureckom sprostredkovanú dohodu, ktorá umožňuje Ukrajine vyvážať potravinárske komodity cez Čierne more.



Britská stanica BBC s odvolaním sa na denník Wall Street Journal (WSJ) citovala nemenovaných diplomatov a analytikov, podľa ktorých Rusko odmietlo predĺžiť dohodu o vývoze obilia po tom, ako Erdogan "rozhneval" ruské vedenie tým, že vrátil Ukrajine obrancov oceliarne Azovstaľ v juhoukrajinskom prístave Mariupol a odobril vstup Švédska do NATO.



Podľa WSJ Putin potom ignoroval Erdoganove žiadosti, v ktorých mu navrhoval rokovania o predĺžení obilnej dohody, uviedla BBC.



Prezidenti sa počas telefonátu dohodli na Putinovej návšteve v Turecku.



Britská stanica BBC podotkla, že Kremeľ zatiaľ informácie o návšteve nepotvrdil. Uviedol len, že Putin a Erdogan sa dohodli na pokračovaní kontaktov vrátane príprav na stretnutie.



Putinovi sa Erdogan poďakoval aj za dve obojživelné hasiace lietadlá, ktoré Rusko vyslalo do Turecka na boj proti lesným požiarom. Okrem toho Erdogan vyjadril potešenie nad rastúcim záujmom ruských turistov o dovolenky v Turecku.