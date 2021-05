Turecko má záujem podieľať sa na obrannej politike EÚ

Berlín/Ankara 16. mája (TASR) - Turecko sa chce podieľať na bezpečnostnej a obrannej politike Európskej únie. Píše o tom nedeľník Welt am Sonntag (WaS) s odvolaním sa na diplomatické zdroje EÚ.



Vláda v Ankare podľa nich ponúka formálnu účasť na miliardovom projekte v rámci obrannej iniciatívy EÚ Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO), ktorej cieľom je zlepšiť prepravu vojakov a materiálu v Európe. Na projekte sa zúčastňuje 24 krajín EÚ.



Ponuka tureckej vlády bola pred viac ako týždňom doručená holandskému ministerstvu obrany, ktoré projekt PESCO koordinuje.



Dôležitá bude reakcia Cypru a Grécka, ktorých vzťahy s Tureckom sú dlhodobo napäté. Diplomati podľa WaS veria, že účasť Turecka na PESCO by mohla viesť k normalizácii týchto vzťahov, ako aj zlepšeniu spolupráce medzi EÚ a Severoatlantickou alianciou, ktorej je Ankara členom.



Hlavnými dôvodmi záujmu Turecka sú podľa diplomatických zdrojov EÚ nedávno dohodnutá účasť USA na obrannej politike EÚ a úsilie o zlepšenie spolupráce medzi Európskou úniou a Tureckom.



Cieľom PESCO je výrazne zlepšiť akcieschopnosť EÚ v bezpečnostnej a obrannej politike. Zlepšenie mobility vo vojenskej oblasti v Európe je v súčasnosti jedným z celkovo 46 projektov PESCO. Šesť z nich koordinuje Nemecko.



Odstránenie byrokratických prekážok by malo viesť k akémusi "vojenskému Schengenu" a mohlo by z dlhodobého hľadiska pripraviť základ pre vytvorenie európskej armády Tento dlhodobý cieľ sa často nazýva Európska obranná únia.