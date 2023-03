Turecko sa dohodlo so Švédskom a Fínskom na ďalších rokovaniach o NATO

Brusel 9. marca (TASR) — Turecko uznalo, že Švédsko a Fínsko urobili konkrétne kroky, ktorými reagovali na obavy Ankary v súvislosti s ich žiadosťou o vstup do NATO. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bruseli hlavný švédsky vyjednávač Oscar Stenström po obnovení trojstranných rokovaní. TASR správu prezvala z agentúry Reuters.



"Turecko uznalo, že Švédsko aj Fínsko podnikli konkrétne kroky, čo je dobré znamenie," povedal Stenström v sídle Severoatlantickej aliancie. "Rozhovory pokračujú, dohodli sme sa, že sa budeme naďalej stretávať," poznamenal s tým, že konkrétny termín ďalšej schôdzky zatiaľ nepozná.



Ibrahim Kalin, hovorca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, označil kroky Štokholmu a Helsínk za pozitívne, avšak stále nepostačujú na to, aby Turecko ratifikovalo ich členstvo v NATO.



„Znova sme zdôraznili bezpečnostné obavy a očakávania Turecka," povedal Kalin. Dodal, že priebeh a rýchlosť posúdenia žiadostí oboch severských štátov bude závisieť od ich ďalších krokov.



Reuters pripomína, že Turecko v januári pozastavilo rozhovory, ktoré obsahovala dohoda dosiahnutá vlani v Madride a mali prispieť k zjednodušeniu prístupového procesu. Reagovalo tak na protest pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme, počas ktorého krajne pravicový politik zapálil výtlačok Koránu. Ankara opakovane tvrdí, že predovšetkým Švédsko nedokázalo implementovať svoju časť madridskej dohody.



Švédska vláda vo štvrtok predstavila návrh zákona zameraný na sprísnenie protiteroristickej legislatívy. Na základe nových ustanovení bude účasť v teroristickej organizácii či financovanie takejto účasti trestným činom, za ktorý bude hroziť niekoľkoročný trest odňatia slobody. Zmeny musí ešte schváliť švédsky parlament.