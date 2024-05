Turecko sa plánuje pridať k žalobe JAR voči Izraelu pre genocídu

Ankara 14. mája (TASR) - Turecko sa rozhodlo podať na pôde Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) v Haagu vlastné vyhlásenie k prípadu, v ktorom Juhoafrická republika (JAR) žaluje Izrael z genocídy v Pásme Gazy. Oznámil to v utorok turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Predstaviteľ tureckého rezortu diplomacie uviedol, že Turecko oficiálnu žiadosť haagskemu súdu ešte neposlalo. Fidan však už v predchádzajúcich dňoch avizoval rozhodnutie Turecka zapojiť sa do tohto prípadu, ktorý ešte v decembri začala JAR. Ankara posilnila opatrenia voči Izraelu z dôvodu vojny v Pásme Gazy. Tá si od vypuknutia 7. októbra vyžiadala viac než 35.000 obetí. "Odsudzujeme zabíjanie civilistov zo 7. októbra," uviedol Fidan na tlačovej konferencii. Izrael podľa jeho slov systematicky zabíja tisíce Palestínčanov a spôsobuje, že rozsiahle obytné oblasti sú neobývateľné, čo predstavuje zločin proti ľudskosti, pokus o genocídu a potvrdenie genocídy.



JAR koncom decembra minulého roka zažalovala Izrael na pôde hlavného súdu OSN v Haagu za to, že sa podľa nej dopustil porušenia dohovoru o genocíde. Odvolávala sa na násilie armády a vyjadrenia izraelských politikov a vojenských veliteľov. Izrael žalobu odsúdil a označil ju za nepodloženú a absurdnú.