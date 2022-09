Turecko sa ponúka za sprostredkovateľa v otázke Záporožskej elektrárne

Istanbul 3. septembra (TASR) - Turecko sa ponúklo za tzv. sprostredkovateľa v spore týkajúcom ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne okupovanej Ruskom, v rámci ktorého sa Moskva s Kyjevom obviňujú zo vzájomného ostreľovania. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to v sobotu povedal v telefonickom rozhovore ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, informuje agentúra AFP.



"Prezident Erdogan uviedol, že Turecko môže zohrať úlohu sprostredkovateľa čo sa týka Záporožskej jadrovej elektrárne, rovnako, ako to už urobilo pri obilnej dohode (pozn. TASR - dohode o obnovení vývozu obilia z Ukrajiny)," uviedla kancelária tureckého prezidenta.



Erdogan s Putinom diskutovali aj o vývoji situácie týkajúcej sa vývozu obilia z Ukrajiny či plánoch na pokračovanie výstavby tureckej jadrovej elektrárne Akkuyu, informuje agentúra Reuters. Objala lídri sa zároveň dohodli, že o týchto otázkach budú podrobnejšie rokovať na Summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO), ktorý sa má 15.-16. septembra konať v uzbeckom meste Samarkand. Erdogan v telefonáte vyjadril ruskému prezidentovi aj sústrasť v súvislosti so smrťou posledného sovietskeho lídra Michaila Gorbačova.



Turecký prezident navštívil ešte v auguste Ľvov, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. V súvislosti s pretrvávajúcimi bojmi okolo záporožskej elektrárne vtedy vyjadril obavy a varoval pred nebezpečenstvom "ďalšieho Černobyľa".



Záporožskú atómovú elektráreň obsadili už v prvých týždňoch invázie ruské vojská, prevádzkujú ju však naďalej ukrajinskí pracovníci. Toto zariadenie sa odvtedy nachádza na frontovej línii. Rusko a Ukrajina sa v posledných týždňoch navzájom obviňujú z ostreľovania jadrovej elektrárne, čo vyvoláva vo svete obavy z možného úniku radiácie.



AFP v tejto súvislosti pripomína, že ukrajinská armáda v piatok informovala, že bombardovala ruskú základňu v neďalekom meste Enerhodar, pričom údajne zničila tri ruské delostrelecké systémy a muničný sklad.



Záporožskú elektráreň navštívil v uplynulých dňoch 14-členný tím inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Jeho šéf Rafael Grossi v piatok po návrate z návštevy uviedol, že areál elektrárne utrpel škody v dôsledku bojov. Šesť inšpektorov MAAE v elektrárni naďalej zostalo a situáciu budú monitorovať.



AFP pripomína, že Turecko má priateľské vzťahy ako s Moskvou, tak aj s Kyjevom. Ukrajine pričom dodalo drony, zároveň však v súvislosti s inváziou neuvalilo sankcie na Rusko, ako to spravili západné krajiny.