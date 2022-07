Turecko sa stretne so zástupcami Fínska a Švédska, aby posúdili pokrok

Ankara 21. júla (TASR) - Predstavitelia Turecka, Fínska a Švédska sa v auguste stretnú, aby zhodnotili, či došlo k pokroku v rámci plnenia požiadaviek, ktorými Ankara podporila odobrenie vstupu týchto dvoch severských krajín so Severoatlantickej aliancie. Oznámil to vo štvrtok turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu, informuje agentúra Reuters.



Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO v nadväznosti na ruskú inváziu na Ukrajinu. V snahe o členstvo však narazili na odpor zo strany Turecka, ktoré ich obvinilo z podpory teroristických skupín.



Ministri zahraničných vecí Turecka, Fínska aj Švédska však napokon v júni podpísali memorandum o bezpečnostnej spolupráci. V ňom súhlasili, že vyhovejú požiadavkám Turecka o vydanie osôb podozrivých z terorizmu na základe príslušných európskych dohovorov.



Predstavitelia všetkých 30 členských štátov NATO následne podpísali 5. júla na summite Aliancie v Madride aj prístupové protokoly Fínska a Švédska k Severoatlantickej zmluve.



Protokoly musia teraz ratifikovať všetky členské štáty, pričom turecký prezident Recep Tayyip Erdogan medzičasom znova pohrozil, že "zmrazí" úsilie Fínska a Švédska o vstup do NATO, ak nebudú plniť podmienky Ankary.



Čavušoglu vo štvrtok pre televíziu TRT Haber povedal, že augustové stretnutie bude prvým stretnutím tzv. monitorovacieho výboru, ktorý bol zriadený v súlade so zmieneným memorandom, aby dohliadal na plnenie požiadaviek Ankary. Turecký minister taktiež zopakoval hrozbu, že Ankara bude blokovať členstvo týchto severských krajín v NATO, ak svoje sľuby nedodržia.