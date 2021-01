Turecko schválilo čínsku vakcínu Sinovac a začína ňou očkovať

Istanbul 13. januára (TASR) – Turecký úrad pre reguláciu liekov schválil v stredu na tzv. núdzové použitie vakcínu proti ochoreniu COVID-19 vyvinutú čínskou spoločnosťou Sinovac. Oznámil to turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca s tým, že tretia fáza klinických testov preukázala, že táto vakcína je dostatočne bezpečná, uvádza agentúra DPA.



Ministra Kocu a členov poradného výboru vedcov ňou v stredu zaočkovali ako prvých, pričom zábery z vakcinácie odvysielala televízia. Koca dodal, že s očkovacou kampaňou v celej krajine sa začne vo štvrtok, pričom najskôr dostanú vakcínu zdravotníci. Minister zároveň vyzval všetkých občanov, aby sa nechali zaočkovať, čo označil za najsľubnejšiu cestu na porazenie epidémie, uvádza agentúra AP.



Vakcínu Sinovac klinicky testovali v Turecku, Brazílii a Indonézii, pričom všetky zmienené štúdie vykazovali rozdielnu mieru jej účinnosti, uvádza AP.



Vedci v Brazílii označili minulý týždeň vakcínu za 78-percentne účinnú pri symptomatických prejavoch ochorenia, tento týždeň však informovali, že jej celková účinnosť je len niečo vyše 50 percent. Vyššiu mieru účinnosti vakcíny Sinovac hlásili výskumníci z Indonézie (65 percent) a Turecka (91 percent), do tamojších štúdii sa však zapojilo primálo dobrovoľníkov na to, aby boli ich výsledky dostatočne presvedčivé, uvádza AP. Dodáva však, že svetové zdravotnícke orgány považujú za prospešnú akúkoľvek vakcínu, ktorej účinnosť je vyššia než 50 percent.



Prvé tri milióny dávok vakcíny Sinovac dorazili do Turecka koncom decembra. Celkovo má Turecko dostať 50 miliónov dávok.



Turecko zároveň už dávnejšie oznámilo, že sa dohodlo na zaobstaraní 4,5 milióna dávok vakcín od spoločností Pfizer a BioNTech s možnosťou neskoršieho doobjednania 30 miliónov ďalších dávok. Nie je však celkom jasné v akej fáze sú rokovania s týmito spoločnosťami, keďže turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok informoval, že rozhovory s nimi pokračujú.



Turecko s 83-miliónovou populáciou dosiaľ zaznamenalo 2,34 milióna potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 23 000 súvisiacich úmrtí.