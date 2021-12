Turecko schválilo na núdzové použitie vlastnú vakcínu proti covidu

Istanbul 22. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu oznámil, že tamojší regulačný úrad udelil povolenie na tzv. núdzové použitie prvej vakcíny proti koronavírusu vyvinutej v Turecku. Informovala o tom agentúra AFP.



Vakcína Turkovac vstúpila v júni do tretej fázy klinického testovania, na ktorom sa zúčastnilo 40.800 ľudí z Turecka. Žiadne oficiálne údaje o jej účinnosti neboli dosiaľ zverejnené.



Podľa člena poradného výboru tureckého ministerstva zdravotníctva pre koronavírus Atesa Karu, ktorého citovali miestne médiá, je zmienená vakcína "veľmi úspešná" a mohla by byť "trochu lepšia v porovnaní s inými inaktivovanými vakcínami".



"Žiadne osoby zaočkované (vakcínou) Turkovac doteraz nemali ťažký priebeh ochorenia COVID-19 vyžadujúci hospitalizáciu alebo intenzívnu starostlivosť," povedal minulý víkend Kara.



Vedci uviedli, že turecká vakcína funguje na rovnakých vedeckých postupoch ako čínska vakcína Coronavac, ktorú Turecko používa od začiatku roka.



Turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca podľa agentúry AP povedal, že nemocnice začnú vakcínu podávať do týždňa alebo desiatich dní.



V Turecku dostalo najmenej dve dávky vakcíny proti covidu 85,6 percenta dospelej populácie. Nákaze tam dosiaľ od začiatku pandémie podľahlo 80.000 ľudí.



Počas summitu afrických lídrov, ktorý sa minulý týždeň konal v Istanbule, sa Erdogan zaviazal poslať do krajín najchudobnejšieho kontinentu sveta 15 miliónov dávok vakcíny.