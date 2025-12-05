Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turecko si pre útoky predvolalo veľvyslancov Ruska a Ukrajiny

Na archívnej snímke turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Turecký minister energetiky Alparslan Bayraktar vyzval Rusko a Ukrajinu, aby neútočili na objekty energetickej infraštruktúry.

Istanbul 4. decembra (TASR) - Turecko si predvolalo ruských a ukrajinských veľvyslancov po tom, čo sa Kyjev prihlásil k niekoľkým dronovým útokom v Čiernom mori na tankery napojené na Rusko, oznámil vo štvrtok zdroj z tureckého ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Predvolali sme veľvyslancov Ruska a Ukrajiny, aby sme vyjadrili naše obavy,“ uviedol zdroj AFP. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyhlásil, že útoky dronov v Čiernom mori sú „znepokojujúcou eskaláciou“.

Turecký minister energetiky Alparslan Bayraktar vyzval Rusko a Ukrajinu, aby neútočili na objekty energetickej infraštruktúry. V stredu v Istanbule v rozhovore s novinármi objasnil, že energetická infraštruktúra je veľmi úzko spojená s každodenným životom ľudí a mala by zostať „mimo tohto konfliktu“.

Útoky zvýšili poistné sadzby pre lodnú dopravu v Čiernom mori a podnietili tureckú spoločnosť Bešiktaš Shipping, aby z bezpečnostných dôvodov zrušila lodnú dopravu s Ruskom.
