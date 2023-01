Turecko si predvolalo dánskeho veľvyslanca pre spálený Korán

Istanbul 27. januára (TASR) - Turecko si v piatok predvolalo dánskeho veľvyslanca, aby odsúdilo protest, v rámci ktorého pravicový extrémista spálil Korán. Reagoval tak na odmietanie Ankary schváliť vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO), informuje agentúra AFP.



Dánsko-švédsky protiislamský aktivista Rasmus Paludan spálil posvätnú knihu islamu v blízkosti mešity v dánskom hlavnom meste Kodaň. Zároveň uviedol, že chce svoj čin ešte v priebehu piatka zopakovať aj pred tureckou ambasádou v Kodani.



Rozhodnutie švédskej polície povoliť Paludanovi uskutočniť podobný protest v metropole Štokholm podnietilo Ankaru k tomu, aby odložilo plánované prístupové rokovania do NATO so Švédskom a Fínskom.



Turecké diplomatické zdroje uviedli, že Ankara si predvolala dánskeho veľvyslanca na protest proti "neprijateľnému" prístupu voči Paludanovým činom, píše AFP.



"Ostro odsudzujeme rozhodnutie udeliť povolenie pre tento provokatívny akt, ktorý je jasným zločinom z nenávisti," uviedli turecké diplomatické zdroje reportérom.



Paludan v piatok vyhlásil, že chce podobné protesty opakovať každý týždeň dovtedy, kým Turecko neschváli členstvo Švédska a Fínska v NATO.



Švédski predstavitelia ostro odsúdili jeho čin, zároveň však zdôrazňovali nevyhnutnosť rešpektovania slobody prejavu.



Švédsko sa spolu s Fínskom v dôsledku Ruskej agresie na Ukrajine uchádza o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO), na čo potrebuje súhlas všetkých 30 členských krajín vrátane Turecka.