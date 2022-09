Turecko si predvolalo gréckeho veľvyslanca

Istanbul 26. septembra (TASR) - Turecko si v pondelok predvolalo gréckeho veľvyslanca a do Washingtonu odoslalo protestnú nótu pre údajné umiestnenie amerických obrnených vozidiel na dvoch gréckych ostrovoch pri tureckom pobreží. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Najnovšia eskalácia napätia medzi Aténami a Ankarou vypukla po víkendovom zverejnení leteckých snímok gréckych ostrovov Lesbos a Samos. Zachytávajú údajne lode s americkými obrnenými vozidlami.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí gréckemu veľvyslancovi povedalo, že Atény by mali rešpektovať nevojenský štatút ostrovov dohodnutý podľa medzinárodného práva, napísala turecká štátna agentúra Anadolu. V nóte americkému veľvyslanectvu v Ankare uviedlo, že americké zbrane by sa nemali používať v rozpore so štatútom ostrovov.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v príhovore k národu obvinil Atény z inscenovania "provokácií" a hrania "nebezpečných hier". "Grécko nemôže byť naším partnerom v dialógu ani politicky, ani vojensky, ani ekonomicky," povedal.



Turecko obviňuje Grécko z rozmiestnenia vojakov na ostrovoch v Egejskom mori, čo je v rozpore s mierovými zmluvami po prvej a druhej svetovej vojne. Atény reagovali, že to je reakcia na vojakov, bojové lietadlá a výsadkové lode na tureckom pobreží. Podľa Grécka už viackrát preleteli nad jeho ostrovmi turecké bojové lietadlá, čo predstavuje "otvorený akt agresie narúšajúci grécku suverenitu a územné práva".