Turecko si predvolalo nemeckého veľvyslanca pre urážku Erdogana

Ankara 27. septembra (TASR) - Turecké ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo v utorok nemeckého veľvyslanca v Ankare pre urážlivé vyjadrenie podpredsedu nemeckého parlamentu. Tureckého prezidenta Tayyipa Erdogana prirovnal k potkanovi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Najdôraznejšie odsudzujeme urážlivé vyjadrenie podpredsedu nemeckého parlamentu Wolfganga Kubického o našom prezidentovi, ktorých sa dopustil v príhovore počas predvolebnej kampane v Dolnom Sasku," uviedol vo vyhlásení hovorca tureckého rezortu diplomacie Tanju Bilgič.



"Kubicki nemá žiadnu politickú morálku a zodpovednosť," uviedol Bilgič. Dodal, že podobné "nemiestne komentáre" svedčia o "Kubickovej politickej a morálnej a úrovni a odhaľujú jeho vulgárnosť".



Kubicki pre agentúru Reuters potvrdil, že Erdogona prirovnal k potkanovi, keď sa počas politickej kampane snažil upozorniť na rastúci počet ilegálnych migrantov, ktorí smerujú z Turecka po tzv. balkánskej trase do Nemecka.



"Potkan je malé, milé a zároveň múdre a vynaliezavé stvorenie, ktoré sa tiež objavuje v rozprávkach pre deti," uviedol Kubicki. Ako príklad spomenul animovaný film Ratatouille.



Podpredsedu nemeckého parlamentu povedal, že Erdogan uzatvoril pre Turecko výhodnú dohodu, keď v roku 2015 súhlasil s obmedzením počtu migrantov vstupujúcich do Európskej únie. "No vlna migrantov na balkánskej trase (z Turecka) znova stúpa, čo predstavuje výzvu pre zahraničnú aj domácu politiku Nemecka," uviedol Kubicki.



V Turecku, kde Erdoganova Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) vládne už dve desaťročia, je urážanie prezidenta trestným činom, píše Reuters.