Turecko si predvolalo nórskeho veľvyslanca v Ankare

Ankara 2. februára (TASR) - Turecké ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo nórskeho veľvyslanca v snahe zabrániť akcii naplánovanej na piatok, ktorej súčasťou by mohlo byť spálenie výtlačku posvätnej knihy moslimov – Koránu.



S odvolaním sa na zdroj z tureckého ministerstva o tom informovala agentúra Reuters.



Ankara označila plánovanú akciu za provokáciu a útok na islam. Citovaný zdroj dodal, že turecké ministerstvo požiadalo o zrušenie povolenia na dané zhromaždenie.



Napätie medzi Tureckom a niektorými európskymi krajinami vzrástlo v dôsledku nedávnych protestov v Štokholme aj iných európskych mestách, ktoré Ankara označila za islamofóbne či protiturecké.



Na jednom z nich zavesili demonštranti pred radnicou v Štokholme za nohy figurínu predstavujúcu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Na inej akcii zase protiislamský aktivista Rasmus Paludan spálil v švédskej metropole pred tureckou ambasádou Korán a vyhrážal sa, že podobné protesty bude opakovať každý týždeň, kým Turecko neschváli žiadosti Švédska a Fínska o členstvo v NATO.



Švédsko spolu so susedným Fínskom požiadali v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu o vstup do Severoatlantickej aliancie. Na vstup potrebujú súhlas všetkých 30 členských krajín. Ich žiadosti však dosiaľ neschválili Turecko a Maďarsko, hoci v prípade Maďarska by sa tak malo stať vo februári — ratifikáciou v tamojšom parlamente.