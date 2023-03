Turecko si predvolalo veľvyslanca USA

Ankara 7. marca (TASR) - Turecké ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo amerického veľvyslanca Jeffa Flakea, aby vyjadrilo nespokojnosť s víkendovou neohlásenou návštevou predsedu Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Marka Milleyho v Sýrii. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Cieľom Milleyho návštevy bolo podľa amerického ministerstva zahraničných vecí vykonať prehliadku americkej misie. Tá už takmer osem rokov pôsobí na územiach, ktoré ovládajú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), pripomína Reuters.



AFP doplnila, že na viacerých základniach a stanovištiach na severovýchode Sýrie pôsobí približne 900 amerických vojakov, ktorí sa zapájajú do boja proti zvyškom skupiny Islamský štát (IS).



SDF sú jedným z hlavných spojencov medzinárodnej koalície vedenej USA a zohrali dôležitú úlohu pri tejto porážke extrémistickej organizácie (IS) v Sýrii. Podpora SDF zo strany USA je už však roky predmetom napätia medzi Washingtonom a Ankarou, píše AFP.



Turecko považuje kurdské Oddiely ľudovej obrany (YPG), ktoré sú zložkou SDF, za sýrsku odnož v Turecku zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a obe skupiny (YPG a PKK) označuje za teroristov.