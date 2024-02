Turecko si pripomína prvé výročie ničivého zemetrasenia

Istanbul 6. februára (TASR) - Tisíce ľudí si v utorok pred svitaním v tureckom meste Antakya spoločne pripomenuli prvé výročie ničivého zemetrasenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Tisíce preživších a iných ľudí za zišli v ruinách Antakyi v utorok skoro ráno o 4.17 h miestneho času - teda v čase, keď presne pred rokom udrelo prvé zemetrasenie s magnitúdou 7,8. Mnohí smútiaci prišli na zhromaždenie s fakľami a portrétmi rodinných príslušníkov, o ktorých prišli pri tejto katastrofe. Zemetrasenie si vyžiadalo životy vyše 53.000 ľudí v Turecku a takmer 6000 zomrelo v susednej Sýrii.



V pondelok večer si ľudia obete pripomenuli aj na spomienkovom koncerte symfonického orchestra na hlavnom námestí mesta. Miesto koncertu obklopoval prázdny priestor, na ktorom predtým stáli rozsiahle obytné štvrte.



Spomienkové podujatie sa v utorok ráno konalo aj v provinčnej metropole Kahramanmaras, ktorá leží asi 50 kilometrov od epicentra. Práve do Kahramanmarasu v utorok zavíta aj prezident Recep Tayyip Erdogan.



Turecký líder zverejnil pri príležitosti prvého výročia katastrofy na sociálnych sieťach o 4.17 h príspevok. "Takéto veľké katastrofy a obrovské utrpenie sú bodom zlomu, v ktorom je testovaná sila jednoty, solidarita a bratstvo národov," uviedol Erdogan.



Zemetrasenie, po ktorom nasledovali tisíce dotrasov, zrovnalo vlani so zemou veľké časti miest v jedenástich tureckých provinciách na juhovýchode krajiny. Zasiahlo aj niektoré časti Sýrie a stalo sa najhoršou regionálnou katastrofou vyvolanou zemetrasením za celé storočia.



Zo svojich domovov boli vysídlené milióny ľudí, ktorí sa museli presťahovať do kontajnerových mestečiek. Trauma a hnev preživších sa prejavili aj v utorok, keď policajné bariéry zastavili jeden z protestných pochodov v Antakyi. Celkovo však podľa AFP prevládala na spomienkových udalostiach pokojná a smútočná nálada.