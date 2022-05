Turecko si vyberá prvého kozmonauta

Ankara 26. mája (TASR) - Turecko začalo hľadať vhodného kandidáta, ktorý bude vyslaný na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) a stane sa prvým kozmonautom tejto krajiny. Informoval o tom turecký denník Daily Sabah.



"V rámci národného vesmírneho programu Turecko oficiálne začína proces vyslania nášho občana na ISS," vyhlásil v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Prvý turecký kozmonaut by mal byť pripravený do konca tohto roka a na cestu by sa mal vydať v prvej polovici roku 2023.



Úspešný kandidát bude počas svojho desaťdňového pobytu na ISS vykonávať vedecké experimenty.



Do výberového konania sa môžu prihlásiť kandidáti do 45 rokov, ktorý majú bakalársky titul v oblasti technických, prírodných alebo základných vied a veľmi dobre ovládajú angličtinu.



Ďalšími požiadavkami sú výška 149,5 - 190,5 centimetra, hmotnosť 43 až 110 kilogramov, ako aj plná ostrosť videnia v oboch očiach prirodzene alebo po korekcii okuliarmi či kontaktnými šošovkami.



Prihlášky je možné podávať do 23. júna.



Výcvik bude trvať štyri až šesť mesiacov, uviedol šéf Tureckej vesmírnej agentúry (TUA) Serdar Hüseyin Yildirim. TUA bola založená v roku 2018.



Misia je súčasťou ambiciózneho desaťročného plánu Turecka v oblasti výskumu vesmíru, ktorý bol predstavený pred rokom a ktorý zahŕňa aj cesty na Mesiac či vývoj satelitných systémov.



Ankara chce do konca tohto desaťročia vyslať na Mesiac rover s použitím raketového motora domácej výroby, ktorý prvýkrát poletí do kozmu v rámci testovacej misie v roku 2023.