Turecko sníva o obnovení Osmanskej ríše, tvrdí srbský prezident Vučič
Autor TASR
Belehrad 8. októbra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v stredu obvinil Turecko, že vyzbrojovaním Kosova porušuje Chartu OSN a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Priština predtým oznámila, že v predstihu dostala od tureckej spoločnosti Baykar drony na základe zmluvy uzavretej v decembri minulého roka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Hina.
Kosovský premiér Albin Kurti na sieti Facebook uviedol, že bezpilotné lietadlá Skydagger RTF vybavené výbušnými hlavicami na útoky na pohyblivé a statické ciele posilnia údernú schopnosť Kosova. V jeho arzenáli už sú turecké drony Bayraktar TB2 a americké AeroVironment RQ-20 Puma. Ankara nové drony dodala o tri mesiace skôr, ako pôvodne plánovala.
„Som zdesený správaním Turecka a brutálnym porušením Charty OSN a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244, ako aj pokračujúcim vyzbrojovaním orgánov v Prištine,“ reagoval Vučič na sieti X a obvinil Ankaru, že ignoruje regionálnu bezpečnosť. „Teraz je úplne jasné, že Turecko nechce stabilitu na západnom Balkáne a sníva o obnovení Osmanskej ríše. Srbsko je malá krajina, ale chápeme ich skutočné zámery,“ dodal.
Vedúci úradu srbskej vlády pre Kosovo Petar Petkovič takisto kritizoval Ankaru za vyzbrojovanie Prištiny a tvrdil, že k skorému dodaniu dronov nedošlo náhodou, ale „len pár dní pred miestnymi voľbami“ v Kosove, ktoré sú naplánované na 12. októbra. Turecko takto podľa jeho slov poskytlo Kurtimu kľúčovú podporu.
O bezpilotné lietadlá Bayraktar vyjadril predtým záujem aj samotný Vučič, neskôr však od tohto plánu upustil. Ako dôvod uviedol ich predaj Kosovu. Srbsko si odvtedy zabezpečilo čínske drony CH-91 a snažilo sa získať aj ďalšie systémy, napríklad z Blízkeho východu, uviedla Hina.
Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska, čo vláda v Belehrade odmieta uznať a považuje ho naďalej za súčasť srbského územia. Zo štátov EÚ nezávislosť Kosova neuznávajú Slovensko, Cyprus, Grécko, Rumunsko a Španielsko.
