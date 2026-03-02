< sekcia Zahraničie
Turecko spolu s Iránom pozastavili prechody na spoločnej hranici
Autor TASR
Ankara/Teherán 2. marca (TASR) - Turecko a Irán vzájomne pozastavili jednodňové prechody na svojich hraniciach, oznámil v pondelok turecký minister obchodu Ömer Bolat. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Jednodňové prechody cestujúcich na všetkých troch colných priechodoch boli vzájomne pozastavené,“ napísal Bolat na platforme X. Trval však na tom, že na týchto troch priechodoch pozdĺž spoločnej 500-kilometrovej hranice medzi krajinami „nenastala žiadna mimoriadna situácia“.
„Irán umožňuje svojim občanom vstup do svojej krajiny cez Turecko... my tiež umožňujeme našim občanom a občanom tretích krajín vstup do našej krajiny z Iránu,“ potvrdil Bolat.
Napriek izraelsko-americkým útokom, ktoré sa začali v sobotu ráno, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan neskôr v ten istý deň vyhlásil, že Ankara v súvislosti s bezpečnosťou hraníc nemala žiadne problémy.
Turecký minister vnútra Mustafa Čiftči v sobotu hovoril so svojim azerbajdžanským a irackým náprotivkom o „posilnení spolupráce“. Podľa AFP sa krajiny susediace s Iránom obávajú, že súčasný konflikt by mohol destabilizovať celý región a vyvolať migračnú krízu.
V Turecku sa v súčasnosti nachádza viac ako 74.000 Iráncov s povolením na pobyt a približne 5000 utečencov, dodáva AFP.
