Tureckí záchranári pátrajú po deviatich zavalených baníkoch

Ankara 14. februára (TASR) - Stovky záchranárov sa v stredu zapojili do pátrania po najmenej deviatich baníkoch, ktorí po utorkovom zosuve pôdy uviazli v zlatej bani na východe Turecka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya uviedol, že do pátrania po baníkoch sa zapojilo približne 800 záchranárov, policajtov, vojakov, banských záchranárov aj dobrovoľníkov. Do záchrany svojich kolegov sa zapojili aj ďalší baníci, zatiaľ čo rodiny nezvestných čakali neďaleko bane na najnovšie správy.



Odborníci medzitým varovali pred možným rizikom zosuvu pôdy pre životné prostredie. Geológ Suleyman Pampal uviedol, že zosunutá pôda môže obsahovať nebezpečné látky ako napríklad kyanid, ktorý sa používa na ťažbu zlata. Problém by mohol nastať, keby sa táto látka dostala do neďalekej rieky Eufrat.



Turecké ministerstvo životného prostredia v reakcii uviedlo, že zabezpečili potok, ktorý sa vlieva do Eufratu. Guvernér provincie Erzican taktiež uviedol, že pôda sa do vodného toku nedostala. AP dodala, že v Turecku sa začalo vyšetrovanie tohto nešťastia.



Daná baňa bola v roku 2020 uzatvorená po úniku kyanidu do Eufratu, ktorý sa tiahne cez Turecko, Sýriu aj Irak. Znovu ju otvorili o dva roky neskôr, keď prevádzkovateľ ukončil čistenie a bola mu udelená pokuta.



Smrteľné zosuvy pôdy v Turecku nie sú ojedinelé. V krajine okrem toho v uplynulých desaťročiach zaznamenali i viacero banských nehôd. Pri výbuchu metánu v uhoľnej bani na severozápade Turecka zahynulo v roku 2022 42 baníkov.