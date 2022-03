Čavušoglu: Kuleba a Lavrov by sa mohli stretnúť do dvoch týždňov

Na archívnej snímke z 29. marca 2022 šéf prezidentskej kancelárie a člen ukrajinskej delegácie Mychajlo Podoľak (uprostred vpravo) dáva vyhlásenie novinárom po ukončení mierových rokovaní medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou v Istanbule. Foto: TASR/AP

Istanbul 31. marca (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov by sa mohli do dvoch týždňov opäť osobne stretnúť na rokovaniach. Povedal to vo štvrtok šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu, ktorého citovala agentúra AFP.uviedol Čavušoglu.dodal s tým, že stretnutie Kulebu s Lavrovom by Turecko rado usporiadaloRuská a ukrajinská delegácia sa naposledy stretli v utorok v Istanbule na mierových rokovaniach. Moskva na rokovaniach prisľúbila, že zníži svoju vojenskú aktivitu v blízkosti Kyjeva a Černihiva. V útokoch však aj následne pokračovala.Turecko je členskou krajinou NATO, pričom udržiava dobré vzťahy s Ukrajinou aj Ruskom a ponúklo sa za sprostredkovateľa pri riešení vojny na Ukrajine. Ankara už začiatkom marca iniciovala jednu schôdzku Lavrova a Kulebu, ktorá prebehla v tureckom letovisku Antalya.Čavušoglu uviedol, že k dosiaľ najvýraznejšiemu pokroku v rámci mierových rokovaní došlo v utorok v Istanbule.povedal. Čavušoglu zároveň vyzdvihol ruského oligarchu Romana Abramoviča, ktorý sa zúčastnil na utorkových rokovaniach v Istanbule, za jehov rámci snahy o ukončenie vojny.