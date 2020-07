Turecký súd oznámi verdikt o premene múzea na mešitu do 15 dní

Ankara 2. júla (TASR) – Turecký súd dnes rokoval o prípade premeny bývalého pravoslávneho chrámu Hagia Sofia zo 6. storočia v Istanbule naspäť na mešitu a svoj záverečný verdikt oznámi do 15 dní.



Informoval o tom právnik, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra Reuters. Táto kauza zmeny Hagii Sofii, ktorá je v súčasnosti múzeom prístupným pre všetkých, vyvolala obavy medzinárodného spoločenstva.



Obnoviť štatút mešity v tomto veľkolepom kresťanskom chráme z čias Byzantskej ríše navrhol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Hagia Sofia je v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a patrí k najnavštevovanejším pamiatkam v Turecku.



Bývalá bazilika, v ktorej boli korunovaní byzantskí cisári, bola postavená v 6. storočí n.l. pri vstupe do Bosporskej úžiny a prírodného prístavu Zlatý roh. Mešitou sa stala v 15. storočí, po dobytí Konštantínopolu Osmanmi v roku 1453.



Ako múzeum začala budova slúžiť v 30. rokoch 20. storočia, za vlády Mustafu Kemala Atatürka, ktorý bol zakladateľom sekulárneho moderného tureckého štátu. Súd rozhodne v spore o to, či táto premena mešity na múzeum bola zákonná.



Hagia Sofia bola popredným chrámom kresťanstva 900 rokov a potom, po dobytí Konštantínopolu osmanskými Turkami, 500 rokov jednou z najvýznamnejších mešít islamu, zosumarizovala agentúra Reuters.



Podľa nedávnych prieskumov väčšina Turkov podporuje zmenu štatútu múzea.