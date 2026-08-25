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Turecký súd poslal opozičných starostov na dlhé roky do väzenia
Opozícia obviňuje vládu z toho, že využíva justíciu na likvidáciu politických rivalov, čo Ankara odmieta.
Autor TASR
Istanbul 25. augusta (TASR) - Turecký súd odsúdil v pondelok piatich opozičných starostov a primátorov na tresty odňatia slobody v rozsahu od takmer šiestich rokov až do viac ako 23 rokov za obvinenia spojené s korupciou. Informovala o tom štátna tlačová agentúra Anadolu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Zvolení predstavitelia samospráv, ktorých zatkli minulý rok v období medzi januárom a júlom, boli všetci členmi hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP). Tá v uplynulom roku čelila vlne vyšetrovaní a zatýkania.
Riza Akpolat, starosta mestskej časti Besiktas v Istanbule, bol odsúdený na 23 rokov a tri mesiace väzenia za trestné činy zahŕňajúce manipuláciu pri verejnom obstarávaní, úplatkárstvo a pranie špinavých peňazí, uviedla agentúra Anadolu.
„Som nevinný. V tomto prípade neexistujú žiadne konkrétne dôkazy. Všetko je založené na výpovediach klamárov a ohováračov,“ vyhlásil Akpolat pred súdom v meste Silivri západne od Istanbulu.
Zeydan Karalar, primátor mesta Adana na juhu krajiny, dostal za úplatkárstvo trest šesť rokov a tri mesiace väzenia, uviedla Anadolu. Turecké médiá zároveň informovali, že Kadir Aydar, starosta okresu Ceyhan v provincii Adana, bol odsúdený na päť rokov a desať mesiacov. Súd naopak oslobodil Abdurrahmana Tutdereho, primátora mesta Adiyaman na juhovýchode Turecka.
Ahmet Özer, bývalý starosta istanbulskej štvrte Esenyurt, dostal podmienečný trest v trvaní osem mesiacov a desať dní za zneužitie právomoci verejného činiteľa.
Súd zároveň oslobodil všetkých obžalovaných vrátane podnikateľa Aziza Ihsana Aktasa od obvinení z riadenia, podpory alebo členstva v zločineckej organizácii, keďže sa podľa rozhodnutia súdu nepreukázalo spáchanie týchto trestných činov.
V ostro sledovanom procese, ktorý turecké médiá premenovali na „kauzu Aktas“, figurovalo približne 200 obžalovaných. Prokuratúra pôvodne vinila spomínaného podnikateľa zo šéfovania kriminálnej sieti a navrhovala pre neho trest odňatia slobody až do výšky 280 rokov.
Strana CHP zvíťazila v tureckých komunálnych voľbách v roku 2024, čo znamenalo zásadnú porážku pre vládnu koalíciu prezidenta Recepa Tayyipa Erdoana. Odvtedy po celej krajine zadržali a odvolali z funkcií desiatky opozičných starostov a primátorov.
Opozícia obviňuje vládu z toho, že využíva justíciu na likvidáciu politických rivalov, čo Ankara odmieta.
Istanbulský primátor Ekrem mamolu, bývalý člen CHP, bol zadržaný minulý rok pre obvinenia z korupcie. Stalo sa tak presne v deň, keď bol nominovaný za kandidáta na nadchádzajúce prezidentské voľby naplánované na rok 2028. Jeho uväznenie vyvolalo najväčšiu vlnu protivládnych protestov za posledné roky, dodala AFP.
Zvolení predstavitelia samospráv, ktorých zatkli minulý rok v období medzi januárom a júlom, boli všetci členmi hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP). Tá v uplynulom roku čelila vlne vyšetrovaní a zatýkania.
Riza Akpolat, starosta mestskej časti Besiktas v Istanbule, bol odsúdený na 23 rokov a tri mesiace väzenia za trestné činy zahŕňajúce manipuláciu pri verejnom obstarávaní, úplatkárstvo a pranie špinavých peňazí, uviedla agentúra Anadolu.
„Som nevinný. V tomto prípade neexistujú žiadne konkrétne dôkazy. Všetko je založené na výpovediach klamárov a ohováračov,“ vyhlásil Akpolat pred súdom v meste Silivri západne od Istanbulu.
Zeydan Karalar, primátor mesta Adana na juhu krajiny, dostal za úplatkárstvo trest šesť rokov a tri mesiace väzenia, uviedla Anadolu. Turecké médiá zároveň informovali, že Kadir Aydar, starosta okresu Ceyhan v provincii Adana, bol odsúdený na päť rokov a desať mesiacov. Súd naopak oslobodil Abdurrahmana Tutdereho, primátora mesta Adiyaman na juhovýchode Turecka.
Ahmet Özer, bývalý starosta istanbulskej štvrte Esenyurt, dostal podmienečný trest v trvaní osem mesiacov a desať dní za zneužitie právomoci verejného činiteľa.
Súd zároveň oslobodil všetkých obžalovaných vrátane podnikateľa Aziza Ihsana Aktasa od obvinení z riadenia, podpory alebo členstva v zločineckej organizácii, keďže sa podľa rozhodnutia súdu nepreukázalo spáchanie týchto trestných činov.
V ostro sledovanom procese, ktorý turecké médiá premenovali na „kauzu Aktas“, figurovalo približne 200 obžalovaných. Prokuratúra pôvodne vinila spomínaného podnikateľa zo šéfovania kriminálnej sieti a navrhovala pre neho trest odňatia slobody až do výšky 280 rokov.
Strana CHP zvíťazila v tureckých komunálnych voľbách v roku 2024, čo znamenalo zásadnú porážku pre vládnu koalíciu prezidenta Recepa Tayyipa Erdoana. Odvtedy po celej krajine zadržali a odvolali z funkcií desiatky opozičných starostov a primátorov.
Opozícia obviňuje vládu z toho, že využíva justíciu na likvidáciu politických rivalov, čo Ankara odmieta.
Istanbulský primátor Ekrem mamolu, bývalý člen CHP, bol zadržaný minulý rok pre obvinenia z korupcie. Stalo sa tak presne v deň, keď bol nominovaný za kandidáta na nadchádzajúce prezidentské voľby naplánované na rok 2028. Jeho uväznenie vyvolalo najväčšiu vlnu protivládnych protestov za posledné roky, dodala AFP.