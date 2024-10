TERORISTICKÝ ÚTOK V TURECKU: Hlásia mŕtvych a zranených

Ankara 23. októbra (TASR) — Sídlo spoločnosti Turkish Aerospace Industries (TAI) na predmestí tureckej metropoly Ankara sa v stredu stalo terčom teroristického útoku, ktorý si vyžiadal mŕtvych a zranených. Na sociálnej sieti X to bez ďalších podrobností uviedol turecký minister vnútra Ali Yerlikaya, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.



Turecké médiá informovali, že pred vstupom do areálu firmy, ktorá vyvíja a vyrába bojové lietadlá a drony, bolo najprv počuť výbuch a neskôr sa ozvala streľba.



Podľa súkromnej televízie NTV boli na miesto vo štvrti Kahramankazan vyslané sanitky a vojaci. Zamestnancom nariadili, aby sa ukryli do bunkrov.



Televízia CNN Türk informovala, že teroristom sa podarilo preniknúť do areálu spoločnosti. Zverejnila aj zábery ozbrojencov, ktorých zachytili bezpečnostné kamery.



Podľa nepotvrdených informácií konflikt s teroristami stále prebieha.



Minister spravodlivosti Ylmaz Tunč informoval, že prokuratúra v Ankare začala udalosť vyšetrovať ako teroristický útok.



Spoločnosť TAI sa okrem iného podieľala na vývoji prototypov tureckej stíhačky Kaan.