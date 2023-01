Turecko tvrdí, že nie je v pozícii ratifikovať členstvo Švédska v NATO

Istanbul 14. januára (TASR) - Turecko v sobotu vyhlásilo, že "nie je v pozícii" ratifikovať členstvo Švédska v Severoatlantickej aliancii (NATO), a to napriek sérii krokov, ktoré už Štokholm prijal, aby splnil požiadavky Ankary.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Nie sme schopní poslať (ratifikačný) zákon do parlamentu," povedal novinárom Ibrahim Kalin, poradca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pre zahraničnú politiku.



Švédsko a jeho severský sused Fínsko upustili od svojej desaťročia pretrvávajúcej vojenskej neangažovanosti a požiadali o vstup do tejto západnej obrannej aliancie v reakcii na minuloročnú inváziu Ruska na Ukrajinu.



Turecko a Maďarsko zostávajú jedinými členmi NATO, ktorí hlasovaním v parlamente ešte stále neratifikovali členstvo Švédska a Fínska v Severoatlantickej aliancii.



Ankara tvrdí, že najmä Švédsko nesplnilo sériu záväzkov, ktoré obe žiadateľské krajiny prijali na júnovom samite NATO. Erdogan následne zrušil svoje námietky voči ich žiadostiam výmenou za prísľuby, že zakročí proti kurdským skupinám, ktoré Turecko považuje za "teroristov".



Švédsko medzičasom schválilo novelu ústavy, ktorá umožní prijať prísnejšie protiteroristické zákony.



Kalin však uviedol, že švédsky parlament bude o opatreniach hlasovať minimálne do júna a že Ankara počká na prijatie všetkých švédskych právnych predpisov, kým začne konať.



"Vypracovanie a prijatie nových zákonov bude (Švédsku) trvať približne šesť mesiacov. Budú na to potrebovať trocha viac času," povedal novinárom Kalin.