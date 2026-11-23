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Turecko tvrdí, že PKK sa stiahla zo 14 základní v severnom Iraku
Turecký parlament schválil zákon, ktorý ponúka obmedzenú amnestiu pre bojovníkov PKK.
Autor TASR
Ankara 23. novembra (TASR) - Turecká spravodajská služba v pondelok oznámila, že militantná skupina Strany kurdských pracujúcich (PKK) sa stiahla z ďalších 14 základní v severnom Iraku, čo predstavuje významný krok smerom k mierovej dohode s Tureckom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Anadolu.
Základne v regióne Hakurk boli „vysťahované“ 18. novembra a ministerstvo obrany uviedlo, že tieto „jaskyne a úkryty“ sú znefunkčnené, uviedla Anadolu s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje.
Stiahnutie sa zo základní je kľúčovou súčasťou mierového procesu, ktorý sa začal v roku 2024 medzi PKK a tureckou vládou s cieľom ukončiť približne štyri desaťročia trvajúci konflikt. Zahynulo v ňom najmenej 50.000 ľudí.
„Úspech tohto procesu, ktorý sa uskutočňuje realistickým a citlivým prístupom, potvrdzujú konkrétne a overiteľné výsledky priamo v teréne,“ uviedli bezpečnostné zdroje.
PKK minulý mesiac uviedla, že stiahla všetkých svojich bojovníkov z tureckého územia a pozícií v severnom Iraku. Vláda potvrdila, že PKK evakuovala štyri základne.
Turecký parlament schválil zákon, ktorý ponúka obmedzenú amnestiu pre bojovníkov PKK. Hnutie však obvinilo vládu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že neprijíma dostatočne razantné opatrenia na pokrok v mierovom procese.
Základne v regióne Hakurk boli „vysťahované“ 18. novembra a ministerstvo obrany uviedlo, že tieto „jaskyne a úkryty“ sú znefunkčnené, uviedla Anadolu s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje.
Stiahnutie sa zo základní je kľúčovou súčasťou mierového procesu, ktorý sa začal v roku 2024 medzi PKK a tureckou vládou s cieľom ukončiť približne štyri desaťročia trvajúci konflikt. Zahynulo v ňom najmenej 50.000 ľudí.
„Úspech tohto procesu, ktorý sa uskutočňuje realistickým a citlivým prístupom, potvrdzujú konkrétne a overiteľné výsledky priamo v teréne,“ uviedli bezpečnostné zdroje.
PKK minulý mesiac uviedla, že stiahla všetkých svojich bojovníkov z tureckého územia a pozícií v severnom Iraku. Vláda potvrdila, že PKK evakuovala štyri základne.
Turecký parlament schválil zákon, ktorý ponúka obmedzenú amnestiu pre bojovníkov PKK. Hnutie však obvinilo vládu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že neprijíma dostatočne razantné opatrenia na pokrok v mierovom procese.