Turecko tvrdí, že USA sú jediným partnerom v Sýrii

Ankara 10. januára (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan vyzval Francúzsko, aby repatriovalo svojich "džihádistov" uväznených v krajine. Zároveň vyhlásil, že Washington je jediným partnerom Turecka na severovýchode Sýrie, kde Ankara hrozí vojenským zásahom proti kurdským bojovníkom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa Fidana je cieľom Turecka zabezpečiť "stabilitu" v Sýrii po zvrhnutí bývalého prezidenta Bašára Asada. Pozornosť preto upriamil na Sýrske obranné sily (SDF) vedené Kurdmi, ktoré už desať rokov spolupracujú so Spojenými štátmi v boji proti džihádistom zo skupiny Islamský štát (IS). Ankara tvrdí, že existuje spojenie medzi touto skupinou a Stranou kurdských pracujúcich (PKK), ktorá už desaťročia vedie v Turecku povstanie. Ankara spolu s Washingtonom považujú PKK za teroristickú organizáciu.



Spojené štáty v súčasnosti vedú rokovania s cieľom zabrániť tureckej ofenzíve v oblasti.



"Spojené štáty sú naším jediným partnerom... Popravde neberiem do úvahy krajiny, ktoré sa snažia presadiť svoje záujmy v Sýrii, zatiaľ čo sa skrývajú za silou USA," povedal Fidan. Podľa AFP hovoril minister zrejme o Francúzsku, ktoré je súčasťou medzinárodnej koalície s cieľom je zabrániť oživeniu džihádistov v oblasti.



Na otázku o možnosti nasadenia francúzsko-amerických jednotiek na severovýchode Sýrie minister odpovedal, že hlavným záujmom Francúzska by mala byť repatriácia svojich občanov, ktorých v krajine uväznili v súvislosti s džihádistickými aktivitami. "Ak by Francúzsko malo niečo urobiť, takto by to bolo presunutie svojich občanov do vlastných väzníc a ich súdenie," dodal Fidan.