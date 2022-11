Turecko tvrdí, že v Sýrii a Iraku zasiahlo takmer 500 kurdských cieľov

Istanbul 23. novembra (TASR) - Turecká armáda pri leteckých útokoch vykonaných v uplynulých dňoch zasiahla takmer 500 kurdských cieľov v Iraku a Sýrii. Uviedol to v stredu turecký minister obrany Hulusi Akar. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Doposiaľ bolo v rámci operácie zasiahnutých 471 cieľov a zneškodnených 254 teroristov," cituje Akara agentúra Anadolu.



Ankara začala so sériou náletov v nedeľu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok pohrozil aj spustením pozemnej vojenskej operácie v Sýrii, do ktorej by boli zapojené tanky a pechota, hoci niektoré štáty ho vyzvali, aby k takémuto kroku nepristúpil.



Turecko spustilo nálety po bombovom útoku v Istanbule z 13. novembra, pri ktorom prišlo o život šesť ľudí a 81 utrpelo zranenia. Ankara z útoku obvinila ozbrojencov zo Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Európska únia i Spojené štáty zaradili na zoznam teroristických organizácií.



PKK, ktorá vedie od roku 1984 ozbrojený boj proti tureckému štátu, poprela akúkoľvek účasť na bombovom útoku v Istanbule, ktorý bol najsmrtiacejším v Turecku za uplynulých päť rokov.