Turecko tvrdí, že vojna na Ukrajine sa neskončí len tak ľahko

Ankara 24. decembra (TASR) - Turecko v sobotu pripustilo, že ruská vojna proti Ukrajine "sa neskončí ľahko", a to aj napriek opakovaným snahám Ankary zorganizovať mierové rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Turecko - členský štát NATO -, ktoré má priateľské vzťahy s oboma svojimi čiernomorskými susedmi, sa postavilo do pozície neutrálneho hráča a pokúša sa sprostredkovať prímerie.



Pokračujúca rusko-ukrajinská vojna, ktorá trvá už desiaty mesiac, však nádeje Ankary zmarila.



"Zdá sa, že táto vojna sa neskončí len tak ľahko," povedal turecký minister obrany Hulusi Akar novinárom počas koncoročného brífingu v hlavnom meste Ankara.



Poukázal pritom na podporu Ukrajiny zo strany Západu a na vyhlásenia Ruska o tom, že sa nevzdá.



"Musím skonštatovať, že napriek všetkej našej dobrej vôli a výzvam na prímerie bude táto vojna pravdepodobne pokračovať aj v roku 2023," povedal Akar.



Turecko, ktoré v lete pomohlo sprostredkovať dohodu s OSN o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more, sa snaží dostať ruských a ukrajinských lídrov za jeden rokovací stôl.



Turecko už v marci - v počiatočnej fáze vojny - hostilo stretnutie ministrov zahraničných vecí Ruska a Ukrajiny. Konali sa tam aj ďalšie rozhovory medzi bojujúcimi stranami.



"Turecko vyzýva na prímerie, prinajmenšom humanitárne prímerie. Potom na trvalé prímerie a následne na mierové rozhovory," zdôraznil Akar.



Turecko sa vyhlo západným sankciám voči Rusku, s ktorým zvýšilo obchodnú výmenu, zatiaľ čo Ankara dodáva Ukrajine bojové bezpilotné lietadlá, všíma si AFP.