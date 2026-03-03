Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Turecko tvrdí, že vyvíja intenzívne úsilie na ukončenie vojny

Izraelskí záchranári a vojaci skúmajú zničenú obytnú budovu po odvetnom raketovom útoku Iránu v meste Ramat Gan, v centrálnom Izraeli 3. marca 2026. Iránske Revolučné gardy počas štvrtého dňa konfliktu na Blízkom východe v utorok varovali, že spustia intenzívnejšie útoky na Spojené štáty a Izrael. Iránska armáda krátko predtým oznámila, že jej sily podnikli ďalšie útoky na ciele oboch krajín v regióne. Foto: TASR/AP

Zdroje z tureckého ministerstva zahraničných vecí uviedli, že šéf rezortu Hakan Fidan hovoril s britskou ministerkou Yvette Cooperovou.

Istanbul 3. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok vyhlásil, že Istanbul vyvíja „intenzívne“ diplomatické úsilie na ukončenie konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Útoky na Irán a útoky raketami a kamikadze dronmi (zo strany Iránu) na susedné krajiny v Perzskom zálive prispeli k nestabilite,“ povedal prezident v televíznom prejave.

„Prostredníctvom mierovo orientovanej diplomacie vyvíjame intenzívne úsilie na vyriešenie problémov za rokovacím stolom,“ dodal Erdogan.

Zdroje z tureckého ministerstva zahraničných vecí uviedli, že šéf rezortu Hakan Fidan hovoril s britskou ministerkou Yvette Cooperovou. Diskutovali o „súčasnej bezpečnostnej situácii v regióne“ a spoločne vyhodnotili diplomatické kroky, ktoré by mohli prispieť k ukončeniu nepriateľských akcií a nastoleniu stability.

O vývoji v regióne diskutoval aj s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním, so svojím gréckym náprotivkom Jorgosom Gerapetritisom a s prezidentom autonómnej oblasti Iracký Kurdistan Néčírvanom Barzaním.
