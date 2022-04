Turecko: Udalosti v Buči narušili pokojnú atmosféru po rokovaniach

Brusel 7. apríla (TASR) - Zábery z ukrajinského mesta Buča a iných oblastí neďaleko Kyjeva, kde po stiahnutí sa ruských vojsk našli ukrajinské orgány telá mŕtvych civilistov, narušili pozitívnu atmosféru, ktorá panovala po nedávnych rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Vo štvrtok to po zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín Severoatlantickej aliancie v Bruseli uviedol šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



Čavušoglu povedal, že "zábery z Buče, Irpiňa a iných oblastí sú neakceptovateľné". Je však presvedčený, že mierové rokovania medzi Moskvou a Kyjevom budú pokračovať, pravdepodobne opäť v Turecku.



Šéf tureckej diplomacie sa počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí krajín NATO stretol aj so svojím ukrajinským náprotivkom Dmytrom Kulebom, ktorému odkázal, že udalosti v Buči boli "hanebné".



Turecko nedávno v Istanbule zorganizovalo mierové rokovania medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou. Turecký minister zahraničných vecí 31. marca uviedol, že šéfovia diplomacií Ruska a Ukrajiny by sa mohli stretnúť v priebehu najbližších dvoch týždňov.