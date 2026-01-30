< sekcia Zahraničie
Turecko: USA by mali ignorovať tlak Izraela na útok proti Iránu
Napätie medzi krajinami vyvolali smrtiace zásahy iránskych zložiek proti účastníkom celonárodných protivládnych protestov.
Autor TASR
Ankara 30. januára (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan vyzval v piatok Spojené štáty, aby ignorovali izraelský tlak na vojenský zásah proti Iránu. Vyjadril sa počas návštevy svojho iránskeho náprotivku Abbása Arákčího v Istanbule, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Vidíme, že Izrael sa snaží presvedčiť USA, aby podnikli vojenský útok na Irán,“ povedal Fidan na tlačovej konferencii s Arákčím. „Tieto snahy môžu vážne poškodiť už aj tak krehkú stabilitu nášho regiónu,“ dodal šéf tureckej diplomacie. Zároveň vyjadril nádej, že Washington „bude konať s rozvahou a nedopustí, aby sa to stalo“.
Napätie medzi krajinami vyvolali smrtiace zásahy iránskych zložiek proti účastníkom celonárodných protivládnych protestov. Americký prezident Donald Trump demonštrácie podporil a Teheránu pohrozil zásahom v súvislosti s riešením tejto situácie. Tento týždeň na platforme Truth Social uviedol, že „k Iránu smeruje obrovská armáda“.
Fidan označil obnovenie rokovaní ako „životne dôležité“, aby sa zabránilo podľa jeho slov ničivej vojne.
Turecké médiá informovali, že tamojší prezident Recep Tayyip Erdogan navrhol trojstranné rokovania na vysokej úrovni spolu s Washingtonom a Teheránom, aby zmiernil súčasnú situáciu, uvádza DPA.
Arákčí potvrdil, že Irán je pripravený na dialóg, ale len za „spravodlivých a rovnocenných podmienok“. Teherán podľa ministra odmieta akékoľvek rokovania o svojich obranných kapacitách.
„Vidíme, že Izrael sa snaží presvedčiť USA, aby podnikli vojenský útok na Irán,“ povedal Fidan na tlačovej konferencii s Arákčím. „Tieto snahy môžu vážne poškodiť už aj tak krehkú stabilitu nášho regiónu,“ dodal šéf tureckej diplomacie. Zároveň vyjadril nádej, že Washington „bude konať s rozvahou a nedopustí, aby sa to stalo“.
Napätie medzi krajinami vyvolali smrtiace zásahy iránskych zložiek proti účastníkom celonárodných protivládnych protestov. Americký prezident Donald Trump demonštrácie podporil a Teheránu pohrozil zásahom v súvislosti s riešením tejto situácie. Tento týždeň na platforme Truth Social uviedol, že „k Iránu smeruje obrovská armáda“.
Fidan označil obnovenie rokovaní ako „životne dôležité“, aby sa zabránilo podľa jeho slov ničivej vojne.
Turecké médiá informovali, že tamojší prezident Recep Tayyip Erdogan navrhol trojstranné rokovania na vysokej úrovni spolu s Washingtonom a Teheránom, aby zmiernil súčasnú situáciu, uvádza DPA.
Arákčí potvrdil, že Irán je pripravený na dialóg, ale len za „spravodlivých a rovnocenných podmienok“. Teherán podľa ministra odmieta akékoľvek rokovania o svojich obranných kapacitách.