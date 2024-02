Turecko uskutočnilo prvý let vlastnej stíhačky KAAN

Ankara 21. februára (TASR) - Turecko v stredu oznámilo, že uskutočnilo prvý let svojej novej stíhačky KAAN, ktorú vyvíja v spolupráci s britskou zbrojárskou firmou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Turecko prekonalo kritickú etapu na ceste k výrobe vlastných bojových stíhačiek piatej generácie," uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na predvolebnom zhromaždení v provincii Afyon.



Stíhačka KAAN na svoj prvý let vzlietla z leteckej základe v tureckej metropole Ankara, kam sa následne aj vrátila. Sériová výroba stroja by sa mala začať v roku 2028.



Stíhačky KAAN sú míľnikom v rámci snahy Turecka o modernizáciu svojich vzdušných síl, uviedol na sociálnej sieti X riaditeľ tureckej agentúry pre vojenské obstarávanie (SSB).



Turecko začalo pracovať na vývoji týchto stíhačiek v roku 2016. V roku 2017 podpísala turecká letecká spoločnosť TUSAS zmluvu o vývoji KAAN s najväčšou britskou zbrojárskou spoločnosťou BAE Systems.



Stíhačky budú schopné viesť vzdušné súboje s inými lietadlami a budú vybavené aj navigáciou s využitím umelej inteligencie, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolu.



Turecko tiež v snahe o modernizáciu svojich vzdušných síl nedávno podpísalo dohodu s USA o nákupe 40 stíhačiek F-16. Zvažuje aj nákup 40 stíhacích lietadiel Eurofighter Typhoon, ktoré spoločne vyrábajú Nemecko, Británia, Taliansko a Španielsko. Podľa agentúry Reuters má však proti tomuto obchodu námietky Nemecko, ktoré ho zatiaľ neodsúhlasilo.