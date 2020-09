Útočníka, ktorý na Silvestra 2016 zabil 39 ľudí, odsúdili na doživotie

Istanbul 7. septembra (TASR) - Súd v tureckom Istanbule odsúdil v pondelok na doživotie páchateľa teroristického útoku, ku ktorému došlo v istanbulskom nočnom klube počas silvestrovských osláv na prelome rokov 2016 a 2017. Zahynulo pri ňom 39 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. K útoku sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS), informovala agentúra AP.



Mašaripova odsúdili za 39 vrážd a pokus o zvrhnutie ústavného poriadku. Bez možnosti podmienečného prepustenia mu bolo uložených 40 samostatných doživotných trestov.



Súd mu okrem toho uložil trest v celkovej výške 1368 rokov za pokus o vraždu 79 osôb, ktoré vyviazli po útoku so zraneniami.



Uzbek Mašaripov vtrhol 1. januára 2017 v skorých ranných hodinách do klubu Reina v istanbulskej štvrti Ortaköy v preoblečení za Santu Clausa a spustil paľbu zo strelnej zbrane, pričom zabil 39 ľudí a ďalších 79 zranil. K zodpovednosti za útok sa neskôr prihlásil Islamský štát.



Z miesta činu páchateľ ušiel a na úteku bol až do 16. januára. Polícia ho zadržala v istanbulskej štvrti Esenyurt spolu s ďalšími štyrmi podozrivými. Medzi nimi boli aj tri ženy.



Klub Reina bol v tej dobe jedným z najvyhľadávanejších v Istanbule. V čase útoku sa v ňom nachádzalo približne 600 ľudí oslavujúcich príchod Nového roka.