Turecko uväznilo 18 zamestnancov istanbulskej mestskej samosprávy

Istanbul 30. apríla (TASR) - Turecký súd uvalil väzbu na 18 zamestnancov istanbulskej mestskej samosprávy pre obvinenia z korupcie, informovala v stredu turecká štátna tlačová agentúra Anadolu. Polícia pred mesiacom pre podobné podozrenia zatkla aj primátora Istanbulu Ekrema Imamogla, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Spravodajská televízia NTV informovala, že z 52 ľudí zatknutých počas víkendu za korupciu prepustili 34 so súdnymi obmedzeniami a zvyšok ponechali vo väzbe. Medzi zadržanými sú aj generálny tajomník istanbulskej samosprávy, Imamoglov personálny šéf či riaditeľ mestskej správy vodovodov a kanalizácií a jeho zástupca.



Turecké médiá v sobotu informovali, že úrady zatkli desiatky zamestnancov istanbulskej samosprávy v rámci vyšetrovania Imamogla ako súčasť zásahu proti tureckej opozícii, ktorý sa začal ešte koncom minulého roka.



Imamoglu je hlavným rivalom súčasného prezident Recepa Tayyipa Erdogana pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami. Po zatknutí minulý mesiac ho čaká súd za obvinenia z korupcie a napojenia na teroristickú skupinu. Všetky obvinenia poprel a jeho zadržanie vyvolalo v krajine najväčšie protesty za posledných desať rokov. Demonštranti obviňujú vládu z politicky motivovaného zatknutia, no vláda to popiera.