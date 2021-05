Turecko uvoľnilo prísny lockdown; zákaz nočného vychádzania platí

Istanbul 17. mája (TASR) - Turecko ukončilo v pondelok svoj najprísnejší celoštátny lockdown zameraný za zastavenie šírenia koronavírusu, ale zákazy nočného aj víkendového vychádzania budú stále platiť. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Hoci mnohé obmedzenia počas dňa sú do 1. júna zrušené, tureckí obyvatelia musia zostať cez pracovný týždeň doma od 21.00 h do 05.00 h, ako aj počas celého víkendu - výnimkou je iba cesta na najbližšie trhovisko na nákup potravín.



Sedemnásť dní trvajúci lockdown v Turecku zaviedli, keď nové denné prípady nákazy v apríli prekročili celkové (dovtedajšie) maximum vyše 60.000 infekcií a tempo očkovania obyvateľstva sa zároveň spomalilo.



Ministerstvo vnútra najnovšie oznámilo, že nákupné centrá budú v dni počas pracovného týždňa otvorené; reštaurácie a kaviarne môžu podávať zákazníkom jedlá a nápoje iba so sebou.



Kiná, športové zariadenia a bary zostávajú zatvorené. Školy budú vyučovať iba na diaľku. Medzimestské cestovanie je povolené, okrem hodín, keď platí zákaz vychádzania.



Pre zahraničných turistov však neplatia žiadne obmedzenia.



Prezident republiky Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že cieľom je znížiť denné počty infikovaných pod 5000 a takisto oživiť dôležitý turistický priemysel.



Za posledných 24 hodín hlásilo Turecko, krajina s 84 miliónmi obyvateľov, vyše 10.500 nových infekcií. Celkový počet prípadov nákazy od vlaňajšieho marca prekročil hranicu 5,1 milióna a celkový počet úmrtí na ochorenie COVID-19 je 44.760.



Prvú dávku očkovacej látky proti covidu dostalo takmer 26 miliónov tureckých obyvateľov, ale druhú dávku iba 10,9 milióna, píše DPA.



Európska futbalová únia (UEFA) presunula finále futbalovej Ligy majstrov 29. mája z Istanbulu do portugalského mesta Porto práve z dôvodu nárastu infikovaných. A Formula 1 zrušila Veľkú cenu Turecka naplánovanú na jún.