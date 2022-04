Turecko uzavrelo vzdušný priestor pre ruské lietadlá smerom do Sýrie

Istanbul 24. apríla (TASR) - Turecko uzavrelo svoj vzdušný priestor pre ruské civilné aj vojenské lietadlá smerujúce do Sýrie. Oznámil to v sobotu šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu s tým, že opatrenie bude v platnosti tri mesiace. TASR správu prevzala z agentúry AFP a televízie BBC.



"Uzavreli sme vzdušný priestor pre ruské vojenské lietadlá - dokonca aj pre civilné - letiace do Sýrie," povedal turecký minister, ktorý toto opatrenie detailnejšie nevysvetlil.



Podľa agentúry AFP ide o doposiaľ najrazantnejšiu reakciu Ankary na už dva mesiace trvajúci vojenský útok Ruska na Ukrajinu.



Čavušoglu uviedol, že príslušné rozhodnutie Turecka avizoval už v marci ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, ktorý ho následne tlmočil šéfovi Kremľa Vladimírovi Putinovi.



O niekoľko dní neskôr ruská strana podľa neho reagovala vyjadrením, že Putin vydal dekrét, podľa ktorého už ruské lietadlá nebudú lietať do Sýrie cez vzdušný priestor Turecka.



Moskva na Čavušogluove oznámenie, ktoré v sobotu zverejnili turecké médiá, bezprostredne nereagovala, uvádza AFP.



Turecko sa pred ruskou inváziou na Ukrajinu snažilo udržiavať úzke vzťahy s Ruskom, od ktorého - ako členská krajina NATO - kupovalo aj vojenskú techniku.



Podľa stanice BBC News uzavretie tureckého vzdušného priestoru oslabuje ruské letecké operácie na podporu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Vojenské lietadlá Moskvy tak budú musieť do Sýrie lietať dlhšími trasami. Turecko v Sýrii podporuje protiasadovské ozbrojené skupiny.



Ankara po vypuknutí vojny na Ukrajine vyjadruje podporu Kyjevu a odsudzuje ruskú vojenskú agresiu, no zároveň odmieta zaviesť rozsiahle sankcie voči Moskve, aké prijali EÚ či USA. Turecko tiež uzavrelo Bosporský prieliv pre vojnové lode všetkých krajín vrátane Ruska, za čo Ankare poďakoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, rovnako ako za vojenskú aj humanitárnu podporu Ukrajine. Turecká súkromná spoločnosť tiež dodáva U krajine bojové drony, ktorými zásobuje aj tureckú armádu.