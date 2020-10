V Ankare zadržali islamistov podozrivých z plánovania útokov

Ankara 27. októbra (TASR) - Turecká polícia zadržala v utorok v Ankare sedem predpokladaných členov extrémistickej skupiny Islamský štát (IS), ktorí sú podozriví z prípravy útokov počas nadchádzajúcich štátnych sviatkov v krajine.



Podľa televízie NTV k útokom malo dôjsť vo štvrtok na Deň republiky a následne aj 10. novembra, keď si Turecko pripomína výročie smrti zakladateľa moderného tureckého štátu Mustafu Kemala Atatürka.



Agentúra AFP uviedla, že príslušníci policajných jednotiek osobitného určenia v utorok vykonali razie v domoch podozrivých. Predpokladá sa, že dvaja z nich hrali "aktívnu úlohu" v ozbrojených bojoch v Sýrii, dodala televízia NTV. Ďalší zo zadržaných je podozrivý, že bol "katom" v službách IS.



Prokuratúra v Ankare spresnila, že v utorok bolo vydaných sedem zatykačov na členov IS. Ich zadržanie bolo súčasťou dvoch oddelene vedených trestných vyšetrovaní. Viac podrobností prokuratúra neuviedla. Štátna príslušnosť zadržaných tiež nie je známa.



Po roku 2011, keď v susednej Sýrii vypukla občianska vojna, sa pohraničie Turecka stalo jedným z hlavných tranzitných bodov pre džihádistov, keď sa snažili dostať do Sýrie a pripojiť sa tam k islamistickým povstalcom.



Od marca roku 2019, keď v Sýrii padol samozvaný kalifát, sa mnohí z týchto džihádistov vydali na cestu späť do Turecka.



Ankara, ktorá bola už dávnejšie obviňovaná, že tento stav toleruje, najnovšie pravidelne oznamuje zatknutia údajných členov IS nachádzajúcich sa a vypátraných na tureckom území.



Turecko v rokoch 2015 a 2016 zasiahla séria teroristických útokov pripisovaných IS a kurdským militantom. Posledný takýto útok sa odohral v roku 2017, keď ozbrojenec počas novoročných osláv v elitnom nočnom klube v Istanbule zastrelil 39 ľudí.