Turecko v čase vírusovej krízy evakuovalo z cudziny 2700 študentov

Istanbul 25. marca (TASR) - Turecko evakuovalo celkove 2721 svojich študentov z ôsmich krajín sveta, kde sa šíri nový druh koronavírusu. Oznámil to v stredu turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu.



Podľa jeho údajov, ktoré priniesla tlačová agentúra DPA, študentov dopravili naspäť do vlasti prostredníctvom 11 samostatných letov. Na evakuovaných sa vzťahuje 14-dňová karanténa, doplnil Čavušoglu.



Turecký viceprezident Fuat Oktay predtým uviedol na Twitteri, že išlo o Turkov študujúcich vo viacerých európskych krajinách, Egypte či severnej časti Cypru pod medzinárodne neuznanou tureckou správou. Menovaných päť európskych krajín - Británia, Írsko, Švajčiarsko, Poľsko a Taliansko - patrí medzi 68 destinácií, s ktorými Turecko prerušilo letecké spojenia.



Ešte minulý týždeň letecky dopravili z Európy naspäť do vlasti 2807 občanov Turecka, ktorých takisto umiestnili do karantény. Vo viacerých tureckých mestách vrátane metropoly Ankara sú tiež v karanténe tisíce moslimských pútnikov po návrate zo Saudskej Arábie.



Turecký minister zdravotníctva informoval v utorok večer o zvýšení počtu úmrtí v dôsledku nakazenia novým koronavírusom v tejto krajine na 44, ako aj o aktuálne 1872 prípadoch nakazenia. Podľa Čavušogla zomrelo na koronavírusové ochorenie 32 tureckých občanov v zahraničí.



Minister vnútra Süleyman Soylu zverejnil v utorok v súvislosti so šírením nového koronavírusu nový predpis, ktorý okrem iného stanovuje, koľko zákazníkov môže nakupovať súčasne v jednom supermarkete. Povolený počet vychádza z veľkosti predajnej plochy. V prostriedkoch verejnej dopravy zase môžu byť po novom prepravovaní cestujúci len v polovičnom počte oproti bežnej obsaditeľnosti.



Ankara prijala už predtým celý rad opatrení proti šíreniu nového typu koronavírusu. Ich súčasťou je zatvorenie kaviarní a barov, ako aj zrušenie športových či kultúrnych podujatí. Od nedele platí zákaz vychádzania pre ľudí starších ako 65 rokov a chronicky chorých.