V meste Kendirli a okolitých obciach zaviedli karanténu

Istanbul 27. marca (TASR) - V meste Kendirli a štyroch okolitých obciach, ktoré sa nachádzajú v tureckej provincii Rize na pobreží Čierneho mora, zaviedli karanténu. Úrady tak urobili v snahe zabrániť potenciálnym prípadom nákazy novým druhom koronavírusu, informovala v piatok agentúra AFP.



Dopravu do týchto oblastí a z nich zakázali. Osoby s príznakmi, ako je kašeľ a horúčka, identifikujú a vo svojich domovoch sa podrobia lekárskym prehliadkam. Ak by bol ich stav vážnejší, pôjdu do nemocnice, píše sa vo vyhlásení provinčného zdravotníckeho riaditeľstva.



Úrady prijali v boji s koronavírusom v celej krajine rad opatrení od uzavretia škôl a univerzít, zrušenia futbalových zápasov až po zákaz hromadných modlitieb.



V Turecku dosiaľ zaznamenali 3629 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, pričom ochoreniu COVID-19 spôsobenému týmto koronavírusom podľahlo 75 ľudí.