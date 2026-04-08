Turecko: V súvislosti so streľbou pri konzuláte zadržali 10 ľudí
Zadržaní útočníci sú v nemocnici, kde podstupujú liečbu.
Autor TASR
Ankara 8. apríla (TASR) - Desať ľudí zadržala turecká polícia v súvislosti s utorkovou prestrelkou s políciou, ku ktorej došlo pred sídlom izraelského konzulátu v istanbulskej štvrti Bešiktaš. Zadržaní boli aj dvaja útočníci, ktorí pri incidente utrpeli zranenia. V stredu o tom informovali turecké médiá, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
K útoku sa dosiaľ neprihlásila žiadna skupina, no turecké médiá uviedli, že strelec, ktorý pri útoku zahynul, bol napojený na organizáciu Islamský štát (IS). Zdroj z ministerstva vnútra tvrdí, že mŕtvy útočník sa v minulosti spájal s finančnými sieťami s väzbami na IS, čo v roku 2021 viedlo k zmrazeniu jeho majetku.
Podľa tureckého ministra vnútra Mustafu Čiftčiho sú dvaja útočníci bratia, pričom jeden má záznam v trestnom registri v súvislosti s drogami. Druhý má väzby na náboženskú organizáciu.
Zadržaní útočníci sú v nemocnici, kde podstupujú liečbu. Ďalších osem osôb zadržala polícia počas operácií v Istanbule a v neďalekej provincii Kocaeli.
V čase prestrelky sa na izraelskom konzuláte nenachádzali žiadni izraelskí diplomati.
Turecké orgány dosiaľ neuviedli podrobnosti o motíve, vyšetrovanie naďalej prebieha.
Streľbu odsúdil aj americký veľvyslanec v Turecku Tom Barrack, ktorý na sociálnej sieti X napísal, že útoky na diplomatické misie „sú útokmi na medzinárodný poriadok a útokom na princípy, ktoré spájajú národy“.
