Turecko varuje Irán pred prípadnými ďalšími útokmi na jeho územie
Autor TASR
Ankara 7. marca (TASR) - Turecko v sobotu vystríhalo Irán pred akýmkoľvek pokusom o ďalší útok smerom na turecké územie. Agentúra AFP zdôrazňuje, že varovanie Ankary prišlo v reakcii na stredajší incident, kedy Severoatlantická aliancia NATO zachytila balistickú raketu vypálenú z Iránu smerujúcu do Turecka, informuje TASR.
Turecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany NATO vo východnom Stredomorí zostrelili balistickú raketu vypálenú z územia Iránu ešte pred tým, ako vletela do tureckého vzdušného priestoru. Pri incidente nedošlo k žiadnym obetiam ani zraneniam.
„Nie sme krajina, ktorú možno ľahko vyprovokovať,“ povedal novinárom v Istanbule turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan.
„Hovorili sme s našimi priateľmi v Iráne a povedali sme im, že ak to bola raketa, ktorá zablúdila, je to jedna vec. Ale ak to bude pokračovať... naša rada znie: buďte opatrní, nedovoľte nikomu v Iráne, aby sa pustil do takéhoto dobrodružstva,“ dodal.
Šéf tureckej diplomacie bezprostredne po incidente telefonoval so svojim iránskym náprotivkom Abbásom Arákčím a povedal mu, že „sa treba vyhnúť akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli viesť k rozšíreniu konfliktu“.
Fidan následne telefonoval aj s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý Turecku vyjadril plnú podporu USA.
