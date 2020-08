Smrtiaca hladovka: Väznená turecká právnička zomrela v nemocnici

Istanbul 27. augusta (TASR) - Väznená turecká právnička Ebru Timtiková, ktorá držala protestnú hladovku 238 dní, zomrela vo štvrtok v istanbulskej nemocnici. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na jej právnickú kanceláriu HHB.



Timtiková bola vlani odsúdená na viac než 13-ročný trest väzenia za členstvo v teroristickej organizácii. Súd ju uznal vinnou za údajné prepojenie na Revolučný front ľudového oslobodenia (DHKP-C), čo je militantná skupina zakázaná nielen v Turecku, ale aj Spojených štátoch a EÚ.



Timtiková sa hladovkou snažila docieliť spravodlivý proces, uviedla právnická kancelária HHB na Twitteri s tým, že zomrela po tom, čo sa jej vo štvrtok zastavil tep.



Medzinárodné právnické zoskupenia uviedli, že Timtiková a jej kolega Aytač Ünsal začali s hladovkou v apríli, aby "posilnili svoje požiadavky na férové procesy a vykonanie spravodlivosti v Turecku".



Ünsala odsúdil istanbulský súd v roku 2019 na viac než desať rokov väzenia.



Obaja podľa vyhlásenia medzinárodnej asociácie právnikov z 11. augusta povedali, že "v hladovke budú pokračovať, a to aj vtedy, ak by to malo viesť k ich smrti".



Prepustenie dvojice právnikov žiadali už počas uplynulého víkendu viaceré právnické zoskupenia, ktoré upozorňovali na ich kritický zdravotný stav.



Odvolanie voči rozsudku z marca 2019 bolo vlani v októbri zamietnuté a ďalšie odvolanie podané na turecký najvyšší súd čaká na prerokovanie.