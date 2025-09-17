< sekcia Zahraničie
Väznený vodca PKK sa po prvýkrát za šesť rokov stretol s právnikmi
Öcalan, ktorý je od roku 1999 držaný na vo väzení neďaleko Istanbulu, ešte vo februári vyzval svoje hnutie, aby sa rozpustilo.
Autor TASR
Ankara 17. septembra (TASR) - Väznený zakladateľ Strany kurdských pracujúcich (PKK) Abdullah Öcalan dostal po prvýkrát za šesť rokov povolenie stretnúť sa so svojimi právnikmi, oznámil v stredu tím jeho obhajcov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pätnásteho septembra 2025 sme po šesťročnej prestávke navštívili pána Öcalana a našich ďalších klientov, ktorí sú držaní vo väzení (na ostrove) Imrali,“ napísala advokátska kancelária na platforme X.
Podľa právnikov líder PKK povedal, že „proces mieru a demokratickej spoločnosti dosiahol štádium právneho riešenia“, a tiež si želá, aby v Turecku vznikol právny rámec pre odzbrojenie organizácie PKK.
Delegácia na čele s prokurdskou Stranou ľudovej rovnosti a demokracie (DEM) navštívila Öcalana od decembra minulého roka niekoľkokrát. Táto tretia najsilnejšia strana v tureckom parlamente zohrala kľúčovú úlohu pri sprostredkovaní komunikácie medzi vládou v Ankare a Öcalanom pred jeho júlovou výzvou na zloženie zbraní.
PKK sa začiatkom júla rozhodla začať proces odzbrojenia, čím ukončila viac než štyri desaťročia trvajúci konflikt s tureckými silami, ktorý si vyžiadal najmenej 45.000 obetí.
Öcalan, ktorý je od roku 1999 držaný na vo väzení neďaleko Istanbulu, ešte vo februári vyzval svoje hnutie, aby sa rozpustilo.
Pôvodne marxistická PKK vznikla v roku 1978 a od roku 1984 viedla povstanie na juhovýchode Turecka. Pôvodne sa snažila o vytvorenie samostatného kurdského štátu, neskôr požiadavky obmedzila na autonómiu. Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a USA ju považujú za teroristickú organizáciu. Okrem Turecka a Iraku je aktívna aj v Sýrii.
