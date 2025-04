Turecko vedie rozhovory s Izraelom s cieľom zmierniť napätie v Sýrii

Ankara 10. apríla (TASR) - Turecko vedie s Izraelom rozhovory na technickej úrovni s cieľom zmierniť napätie v súvislosti so Sýriou, ale nesmeruje k normalizácii vzťahov, povedal v stredu turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Turecko je podporovateľom islamistami vedenej koalície v Sýrii, ktorá v decembri po takmer 14 rokoch občianskej vojny zvrhla tamojšieho prezidenta Bašára Asada, pripomína AFP. Vplyv Turecka na nových sýrskych predstaviteľov vyvoláva obavy Izraela, ktorý podniká útoky na juhu Sýrie, aby od hraníc odrazil vládne sily.



„Teraz, keď vykonávame určité operácie v Sýrii, musí v určitom bode existovať dekonfliktný mechanizmus s Izraelom, ktorý v tomto regióne lieta so svojimi lietadlami, rovnako ako to robíme s Američanmi a Rusmi,“ uviedol šéf tureckej diplomacie a dodal, že je normálne mať kontakty na technickej úrovni.



Podľa Fidana to však neznamená normalizáciu vzťahov napätých v dôsledku vojny Izraela proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gaze.



Turecko pozastavilo všetok obchod s Izraelom a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zo „štátneho teroru a genocídy“ v Pásme Gazy, kde Izrael od októbra 2023 vedie vojnu proti Hamasu, ktorá si doposiaľ vyžiadala viac ako 50.000 obetí.



Americký prezident Donald Trump sa v pondelok počas návštevy izraelského premiéra v Bielom dome označil za sprostredkovateľa medzi Izraelom a Tureckom v ich boji o získanie vplyvu v Sýrii. Trump vyzdvihol svoje vzťahy s tureckým prezidentom, ktorého označil za „veľmi múdreho“.