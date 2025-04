Turecko rokuje s Izraelom o znížení napätia v otázke Sýrie

Ankara 10. apríla (TASR) - Turecko a Izrael začali spoločné rokovania s cieľom znížiť v Sýrii, oznámili vo štvrtok predstavitelia oboch krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izrael podnikol letecké útoky a pozemné operácie, obsadil tiež časť sýrskeho územia, aby udržal sýrske jednotky ďalej od svojich hraníc. Turecko je kľúčovým podporovateľom islamistami vedenej koalície, ktorá v decembri minulého roka zvrhla v Sýrii režim prezidenta Bašára Asada.



Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan potvrdil rozhovory v komentári pre spravodajskú televíziu CNN-Turk v stredu neskoro večer. Zatiaľ čo Turecko podniká „isté operácie v Sýrii“, musí existovať spôsob, ako zabrániť konfliktu s Izraelom, ozrejmil Fidan. „Tel Aviv v regióne lieta so svojimi lietadlami rovnako ako my s Američanmi a Rusmi“, povedal.



Zdroj z tureckého ministerstva obrany vo štvrtok uviedol, že prvé technické stretnutie s Izraelom sa uskutočnilo už v stredu v Azerbajdžane, uviedla AFP. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua rozhovory potvrdil. Dohodli sa, že „budú pokračovať v dialógu s cieľom zachovať regionálnu stabilitu“, uvádza sa vo vyhlásení. Fidan podotkol, že to ešte neznamená normalizáciu vzťahov krajín, ktoré sú napäté pre vojnu v Pásme Gazy.



Turecko pozastavilo všetok obchod s Izraelom a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil Netanjahua zo „štátneho teroru a genocídy“ v Pásme Gazy. Izrael tam od októbra 2023 vedie vojnu proti militantnému hnutiu Hamas, ktorá si doposiaľ vyžiadala viac ako 50.000 obetí.



Americký prezident Donald Trump sa v pondelok počas návštevy izraelského premiéra v Bielom dome označil za sprostredkovateľa medzi Izraelom a Tureckom v ich súperení o získanie vplyvu v Sýrii. Trump vyzdvihol svoje vzťahy s tureckým prezidentom a označil ho za „veľmi múdreho“.