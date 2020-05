Víkendový zákaz vychádzania v Turecku predĺžili do pondelka

Istanbul 3. mája (TASR) - Turecké ministerstvo vnútra v nedeľu o jeden deň - do polnoci z pondelka na utorok miestneho času (23.00 h SELČ) - predĺžilo trojdňový zákaz vychádzania zavedený pre 31 miest a provincií z dôvodu koronavírusovej pandémie. Či sa platnosť tohto opatrenia následne opäť predĺži alebo ukončí, rozhodne v pondelok vláda, informovala agentúra Anadolu s odvolaním sa na turecké ministerstvo vnútra.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok (27.4.) oznámil, že 31 miest a provincií vrátane metropoly Ankara a najväčšieho mesta Istanbul, kde žije väčšinq populácie, bude v izolácii počas predĺžených víkendov (piatok-nedeľa) počínajúc 1. májom. Zároveň avizoval, že víkendové zákazy potrvajú až do konca mája.



Rovnaké opatrenie platilo v krajine aj počas predchádzajúcich troch víkendov.



Hranice príslušných regiónov sú uzavreté pre cestnú, leteckú a námornú dopravu, výnimkou je len preprava nevyhnutného tovaru. Na cestovanie medzi izolovanými oblasťami sa vyžadujú povolenia. Občania majú od 09.00 do 14.00 h povolené ísť na najbližší trh alebo do obchodu s potravinami.



Podľa televízie CNN Türk bude vláda v pondelok rokovať aj o možnom zmiernení zákazu vychádzania pre osoby nad 65 rokov. Zákaz vychádzania pre túto vekovú skupinu platí od marca, začiatkom apríla sa rozšíril aj na mladých ľudí do 20 rokov.



Turecko zaznamenalo do soboty 3336 úmrtí ochorenie COVID-19 a 124.375 osôb malo pozitívne výsledky testov na koronavírus SARS CoV-2.